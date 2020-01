Der Jubilar in Kraisdorf übt fleißig

Noch nicht richtig verklungen waren die Töne des Neujahrskonzerts in Kraisdorf, da trafen sich die Musiker der Blaskapelle aus dem Pfarrweisacher Gemeindeteil schon wieder zu einem dreitägigen Probenwochenende im Bürgerzentrum. Dabei hatte die Kapelle, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, bereits den nächsten Termin im Visier, das Jubiläumskonzert am Samstag, 7. März, in der Frauengrundhalle in Ebern, für das die Musikanten mit ihrem Dirigenten Gerhard Eller einige neue Stücke einstudierten. An diesem Konzert werden die Neubrunner Dorfmusikanten als Gastkapelle mitwirken. Als Belohnung für die eifrigen Musiker gab es zum Abschluss einen "Feier"-Abend beim Bauer Robert in Zeil. KA