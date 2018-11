Der Jubiläumsabend und seine Folgen

Organisatoren Lisa Gratzke Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kronach, Angela Hofmann, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Kronach, FU, Grüne, SPD, FL, Kreisjugendring, Günter Schnappauf Netzwerk Wie effektiv ein Frauen-Netzwerk sein kann, hat sich am Jubiläumsabend gezeigt, denn aus dem Publikum kam durchweg positive Resonanz. Die Vertreterinnen der maßgeblich beteiligten Gruppierungen trafen sich einige Tage nach dem Event zu einem gemeinsamen Resümee. Innerhalb kürzester Zeit hatte das vorbereitende Team aus Frauen verschiedenster politischer, kirchlicher oder gesellschaftlicher Vereine und Verbände vom Programm, der Rednerinnenliste bis hin zur Verpflegung das Fest auf die Füße gestellt. Dieses Hand-in-Hand-Arbeiten wolle man auch in Zukunft praktizieren, verdeutlichte die Gruppe. Themenkreis Dieser reicht von der Präsenz der Frauen in politischen Gremien, der Etablierung eines Paritätsgesetzes und der Quotenregelung bis hin zur Besetzung von Führungspositionen im wirtschaftlichen Bereich, aber auch bis zur Verhinderung der Frauenarmut als Alleinerziehende oder im Alter. Termin Das Datum für die nächste Aktion steht schon fest: Am 8. März 2019 soll der Internationale Frauentag gemeinsam gefeiert werden. red