Der Joint im Brillenetui

Am Freitagnachmittag fand eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth zuerst bei einem 36-jährigen Dresdner bei dessen Durchsuchung in der linken Hosentasche eine geringe Menge Marihuana, verpackt in einer Druckverschlusstüte. Im Anschluss kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen Münchberger mit seinem Fahrzeug. Dieser händigte auf Nachfragen einen halben angerauchten Joint aus. Diesen hatte er in einem Brillenetui aufbewahrt. Die beiden Männer müssen sich nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. PI