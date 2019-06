Nach dem erfolgreichen Auftakt in Herreth setzt die Frauen-Union Itzgrund ihre Veranstaltungsreihe "Der Itzgrund erzählt - Lebensgeschichten einer Gemeinde" fort. Elmar Barth wird am Sonntag, 16. Juni, über seine Wanderung auf dem Jakobsweg sprechen. Los geht es um 14 Uhr im Gasthaus "Zur Schule". Alle Bürger sind eingeladen, ihre Geschichte zu erzählen. Wer dies tun möchte, kann sich mit Vorsitzender Heidi Bauer unter Telefon 09573/1666, in Verbindung setzen. red