Die ägyptische Architektur, der niedrige Frauenanteil im türkischen Parlament und der Islam in Bayern sind drei unterschiedliche Teilbereiche der Orientforschung. Im Sommersemester 2019 stellen internationale Orientforscher diese und weitere Themengebiete in der öffentlichen Vorlesungsreihe "Bayerisches Orientkolloquium" an der Universität Bamberg vor. Die Reihe startet am 2. Mai.

Einen Vortrag hält beispielsweise Rechts- und Islamwissenschaftler Prof. Mathias Rohe von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) am Donnerstag, 6. Juni, über den "Islam in Bayern: Befunde und Handlungsempfehlungen". Darin beleuchtet er wichtige Aspekte muslimischen Lebens in Bayern, die in einer Studie des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa für die bayerische Staatsregierung untersucht wurden: Es geht um muslimische Teilhabe in der Öffentlichkeit und Kooperationen mit dem Staat bis hin zu Problemen des islamischen Extremismus und der Islamfeindlichkeit.

Zu den insgesamt zehn Vorträgen lädt der Lehrstuhl für Islamwissenschaft der Universität Bamberg donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr in Raum 00.13, Schillerplatz 17, ein. Einzige Ausnahme ist der Vortrag von Prof. Bert Fragner am 11. Juli, der in Raum 00.24, An der Universität 5, stattfindet. Die Referenten aus aller Welt sprechen zum Teil auf Englisch.

Das 1985 ins Leben gerufene Bayerische Orient-Kolloquium ist eine Vorlesungsreihe, die im Wintersemester an der FAU und im Sommersemester an der Universität Bamberg durchgeführt wird. Das gesamte Programm findet sich online unter www.uni-bamberg.de/turkologie/studium/veranstaltungen/bayerisches-orient-kolloquium. red