Der Hospizverein sucht das Gespräch

Oftmals überrascht von schwerer Krankheit oder an der eigenen Belastungsgrenze in der langjährigen und/oder intensiven Pflege eines Angehörigen angekommen, benötigen Menschen manchmal Hilfe und Unterstützung von außerhalb. Der Hospizverein Lichtenfels stellt am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr im Schönbornsaal (Kastenhof), Kirchplatz 7 in Weismain seine Arbeit vor und möchte mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen. Ehrenamtliche und hauptamtliche Hospizarbeiter werden diesen Abend begleiten. Der Eintritt ist frei. red