Am Dienstag, 29. Oktober, findet in Dittersbrunn in der Gastwirtschaft Hagel ein Vortragsnachmittag des VdK-Ortsverbandes Ebensfeld statt. Der Hospizverein Lichtenfels wird dabei sich und seine Arbeit vorstellen. Beginn ist um 14 Uhr. Zu diesem Vortrag ergeht Einladung an alle Interessierten. red