Der Hospizverein stellt sich vor

Über die Möglichkeiten in Grenzsituationen des Lebens informiert der Hospizverein Lichtenfels. "Mit den Menschen ins Gespräch kommen" ist die Idee der Reihe "Hospizgespräche" im Landkreis. Oftmals überrascht von schwerer Krankheit oder an der eigenen Belastungsgrenze in der langjährigen und/oder intensiven Pflege eines Angehörigen angekommen, benötigen Menschen manchmal zusätzliche Hilfe und Unterstützung. "Mein Vater hat einen schweren Schlaganfall erlitten. Jetzt soll ich entscheiden, ob er eine Magensonde bekommen soll", "Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, dem Wunsch der Schwiegermutter, zu Hause sterben zu dürfen, gerecht zu werden", "Meine Mutter ist mit der Pflege meines Vaters überfordert, ich wohne 400 Kilometer entfernt ...", "Wie kann ich Vorsorge für mich im Fall des Falles treffen?": Diese und viele ähnliche Fragen werden immer wieder gestellt. Um diese in einer Gesprächsrunde zu erörtern, sind ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter des Lichtenfelser Hospizvereins vor Ort. Die "Hospizgespräche" finden am Montag, 16. September, um 19 Uhr im Burgkunstadter Hotel "Drei Kronen"in der Lichtenfelser Straße 23 statt. red