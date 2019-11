Hammelburg vor 16 Stunden

Der Holzfäller im Kinderprogramm

Brigitte Keidel liest am Donnerstag, 21. November, "Willibarts Wald" von Duncan Beedie in der Stadtbibliothek Hammelburg vor. Der Holzfäller Willi steht jeden Morgen auf und fällt ein Baum nach dem an...