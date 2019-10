Der Hofheimer Spielmannszug trat erfolgreich beim Wertungsspiel an

Alle zwei Jahre richtet der Landesverband für das Spielmannswesen die bayerische Meisterschaft der Spielleute aus. Insgesamt zwölf Spielmanns- und Fanfarenzüge und vier Jugendzüge aus Bayern stellten sich dieser Tage in Feuchtwangen in verschiedenen Kategorien der Wertung. Mit von der Partie war der Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim. Unter der Leitung von Toni Urbanski traten die Musiker in der sogenannten Königsklasse für gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge gegen vier weitere Vereine an. Mit "Kaskade" und "Big Fun" wagten sich die Hofheimer an zwei Stücke aus der Oberstufe heran und trugen sie der Jury vor. Für Hofheim gab es einen "sehr guten Erfolg" und Platz vier. Der Jugendzug aus Hofheim holte Rang zwei. red