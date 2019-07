Der Historische Verein besichtigt geschichtsträchtige Orte im Landkreis

Seit Jahren organisiert Burkard Hauck die Sommerreisen des Historischen Vereins Landkreis Haßberge. Der Verein lädt alle Interessierten, ob Mitglieder oder nicht, zu Zielen der Baukunst und Geschichte ein; Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach allen Besichtigungen schließt sich eine Einkehr an. Die Teilnahme ist in allen Fällen kostenlos, wie der Verein weiter mitteilte.

Startpunkt in diesem Jahr ist eine Erkundung von Limbach bei Eltmann, zu der man sich am Donnerstag, 1. August, um 17 Uhr an der Pfarrkirche in der Ortsmitte trifft. Silke Blakeley, eine Kennerin der örtlichen Geschichte, führt die Gruppe. Es gibt einen Spaziergang zu Gebäuden und Plätzen im Ort, die einzigartige Zeugnisse der lebhaften Historie darstellen.

Eine Woche später, am 8. August (Donnerstag), geht es um 17 Uhr in die historischen Weinberge von Steinbach. Treffpunkt ist die westliche Dorfeinfahrt. Hartmut Scheuring führt zu neu aufgerichteten, teils sehr alten Trockenmauern. Ihr Erhalt ist eine Knochenarbeit, jedoch für das Kleinklima und Erosionsschutz der Hanglagen sehr wichtig. Für viele Pflanzen, Kleintiere und Reptilien stellen sie zudem einen seltenen Lebensraum dar. Die anschließende Bewirtung findet direkt am Weinbergshäuschen statt.

Am Donnerstag, 22. August, verlässt der Verein den Landkreis und trifft sich um 16 Uhr am Museum der Bandkeramik in der Pfarrgasse in Schwanfeld. Es wird eine eigens organisierte Führung durch die behindertengerechte Ausstellung geben. Nahe Schwanfeld wurden die bislang bayernweit ältesten Nachweise bäuerlicher Lebensweise ausgegraben, die fast 7500 Jahre alt sind. Diese (nach Verzierungen ihrer Tongefäße benannten) Bandkeramiker sind auch vielfach im heimischen Landkreis nachweisbar. Die Themenräume bieten viele Modelle und Fundstücke zu Landwirtschaft, Hausbau, Holzbearbeitung, Grabritus. Zur Mitfahrt können sich Interessierte unter Rufnummer 0171/1735139 direkt an Burkard Hauck wenden.

Die nächste Reise führt am 29. August (Donnerstag) zum geschichtsträchtigen Gangolfsberg, wozu sich die Teilnehmer um 16 Uhr am Wanderparkplatz "Böhlgrund" an der Staatsstraße oberhalb von Eschenau treffen. Der Heimatforscher Roland Spiegel leitet den Spaziergang zu den Überresten der einstigen Propstei, die im Besitz des Zisterzienserklosters Ebrach war.

Blick ins Mittelalter

Möglicherweise ging diesem Verwaltungssitz der Mönche eine Burganlage oder sogar ein früh- und vorchristlicher Kultplatz voraus. Heute wieder bewaldet, finden sich laut Mitteilung des Historischen Vereins noch viele Spuren der mittelalterlichen Kulturlandschaft.

Eine weitere Wüstung, diesmal in den Haßbergen gelegen, bildet am Donnerstag, 12. September, den Abschluss der Sommerreisen. Um 16 Uhr trifft man sich an der Gerlachshütte im Hohnhauser Forst unweit der Straße zwischen Königsberg und Hohnhausen. Die Führung geht durch die einstige Gemarkung, die heute weitestgehend wieder von Wald bedeckt ist. Die Namen heutiger Waldabteilungen, wie etwa Dürrwiese oder Heurangen, zeugen bis heute von einstiger Landwirtschaft. red