Der Herr der Fliegen

stefan fössel In diesem Sommer gibt es deutlich mehr Mücken als in den Vorjahren - das hat uns vor kurzem auch eine Insektenexpertin vom Landesbund für Vogelschutz bestätigt. Als Hauptgrund führt sie das feuchtere Maiwetter an. Wer aber einen Gesamtüberblick über die heimische Insektenwelt bekommen möchte, muss sich in diesen Tagen nur einmal mit einem gelben T-Shirt in den Garten begeben oder aufs Fahrrad setzen.

Sofort ist man in bunter Gesellschaft, neben geflügelten Sympathieträgern wie Marienkäfern oder Schwebfliegen stellen sich auch zahlreiche Schnaken und dickere Brummer ein. Derart umschwärmt hält sich das Freiluftvergnügen dann doch in Grenzen. Nach einem Kleidungswechsel kehrt die Ruhe aber zurück und die Insekten orientieren sich wieder an bunten Blumen.