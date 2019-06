Am Donnerstagnachmittag hat eine Rentnerin einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und ihre Wohnung in Uttenreuth verlassen. Die Nachbarn alarmierten wegen massiven Brandgeruchs die Feuerwehr. Diese konnte über ein gekipptes Fenster in der Erdgeschosswohnung die Küche betreten und den Topf vom Herd entfernen. Ein offenes Feuer entstand nicht. Außer dem laut Polizei mit Sicherheit nicht mehr genießbaren Essen war kein Schaden zu verzeichnen. pol