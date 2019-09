Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu dem Vortrag "Der Herbst botanisch" am Dienstag, 24. September, um 19.45 Uhr ins Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg 15 in Kulmbach ein. Die Sonne steht tiefer, die Tage werden kürzer, die Felder sind neu bestellt. Es kündigt sich der Herbst an. Gleichzeitig sinken die Temperaturen und eine Tönung der Blätter wird sichtbar. Der Farbenrausch lässt kaum einen unbeeindruckt. Für die Tierwelt verändert sich viel: Zugvögel gehen auf die Reise, andere beginnen hier einen Winterschlaf. Dank Klimaerwärmung dauert der Herbst oft bis nach Weihnachten, bevor der weiße Winter einzieht. red