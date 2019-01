Der Heimat und ihrer Kultur verpflichtet

Der Kreisheimatpfleger und Marktgemeinderat von Küps, Dieter Lau aus Johannisthal, feiert am morgigen Freitag, 1. Februar, seinen 70. Geburtstag. Der vielfach ehrenamtlich engagierte Jubilar wurde in Neuses geboren und wohnt in Johannisthal.

Nach seinem Studium an der Freien Universität Berlin und anschließender Referendarausbildung wechselte er als Pädagogischer Mitarbeiter zur Volkshochschule in Kronach, wo er einige Jahre bis zu seinem Ruhestand auch als stellvertretender Leiter fungierte.

Dem Marktgemeinderat in Küps gehört der SPD-Kommunalpolitiker seit 1996 an und ist seit 20 Jahren Sprecher seiner Fraktion. Der Jubilar ist Gründungsmitglied des SPD-Gemeindeverbandes Küps. Den SPD-Ortsverein Johannisthal führt er seit 2000 als Erster Vorsitzender. Ferner ist er Beisitzer im SPD-Kreisvorstand und im SPD-Unterbezirk Coburg-Kronach.

In vielen Vereinen

Lau ist Mitglied in nahezu allen örtlichen Johannisthäler Vereinen. Dem Fußballverein ist er seit mehr als 50 Jahren verbunden. Einige Jahre führte er den VfR Johannisthal als Erster Vorsitzender. Außerdem ist er Gründungsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins. Als ehrenamtlich tätiger Kreisheimatpfleger setzt er sich seit 2014 für die Werte der fränkischen Regionalkultur ein und hat dabei verschiedene heimatgeschichtliche Beiträge über den Landkreis Kronach veröffentlicht. Dabei gelang ihm, das vielbeachtete Projekt "Jüdische Landgemeinde Küps" umzusetzen.

Auch beim "Kommunalen Denkmalkonzept Küps" nutzte Dieter Lau seine fachwissenschaftlichen Kontakte für seine Heimatgemeinde. Ergebnisse seiner historisch-geographischen Arbeiten hat Dieter Lau vor dem Arbeitskreis Siedlungsforschung in Mitteleuropa in Wien und am Geographischen Institut in Bonn vorgestellt.

Der Jubilar ist seit dem Jahr 1977 mit Ehefrau Annerose verheiratet und Vater einer Tochter. Seinen runden Geburtstag feiert er am morgigen Freitag von 10 bis 13 Uhr in der Gaststätte "Horther". eh