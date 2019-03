Der Heilungsweg des Herzens

"Wohin du auch gehst, geh' mit deinem ganzen Herzen", sagte schon der chinesische Philosoph Konfuzius vor 2500 Jahren. In den Weisheitstraditionen aus West und Ost gilt das Herz seit jeher als das Zentrum von Liebe, Mitgefühl und Weisheit. Es reagiert besonders empfindsam auf den Stress des modernen Alltags und die emotionalen Herausforderungen unseres Lebens. Am Sonntag, 7. April, laden der Kneipp-Verein und die gebürtige Lichtenfelserin Christa Spannbauer zu einem Vortrag ein, bei dem dieses ganz besondere Organ im Vordergrund steht. "An diesem Sonntagnachmittag wenden wir uns achtsam und fürsorglich dem eigenen Herzen zu", sagt die erfolgreiche Autorin und gefragte Vortragsrednerin. "Mit sanften Übungen aus der Achtsamkeits- und Mitgefühlspraxis öffnen wir es und erforschen seine Bedürfnisse. Wir fragen uns: Was braucht mein Herz? Was tut ihm gut? Was erfüllt es mit Lebensfreude und Zuversicht? Und wie kann ich es mitfühlend mit anderen Menschen verbinden?" Christa Spannbauer lebt als Achtsamkeitsautorin und Seminarleiterin in Berlin. Nach einer schweren gesundheitlichen Krise machte sie sich auf den Heilungsweg des Herzens und schrieb das Buch "Der Stimme des Herzens vertrauen. Erfüllt und achtsam leben". Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Übungsraum des Kneipp-Vereins in der Köstener Straße 6. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.christa-spannbauer.de. red