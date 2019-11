Der Heiligabend und seine Rituale

Inbegriff der deutschen Weihnacht ist der Heilige Abend einschließlich Glöckchenklingeln, Weihnachtsgeschichte, Bescherung unter dem Tannenbaum und Würstchen mit Kartoffelsalat. Zwischen 16 und 22 Uhr findet unter deutschen Dächern am 24. Dezember das Fest statt, das in vielen anderen Ländern erst am 25. gefeiert wird - und dort, wo man einen Heiligen Abend kennt und begeht, ist er möglicherweise aus Deutschland importiert, denn er wurde hier "erfunden". Dass der Ursprung der "Bescherung" in einer evangelischen Hausandacht liegt, ist trotz "Stille Nacht" und Kerzenschein kaum noch zu erahnen - und doch schimmert dieser religiöse Hintergrund noch immer hinter manchen Bräuchen auf. Wie es zum Heiligabend und seinen besonderen Ritualen kam, erläutert Prof. Dr. Guido Fuchs am morgigen Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in einem launigen und informativen Vortrag mit viel Musik. sek