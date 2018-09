Der HC Erlangen schöpft Mut aus der jüngsten Niederlage

Der HC Erlangen muss in der Handball-Bundesliga am heutigen Donnerstag (19 Uhr) in Minden ran. In der Kampa-Halle möchte das Team von Trainer Aðalsteinn Eyjólfsson dieselbe Einstellung wie zuletzt gegen Göppingen an den Tag legen und - anders als am vergangenen Wochenende - die nächsten Punkte einfahren.

Gestärkt nach Minden

"Auch wenn wir gegen Göppingen nicht gewonnen haben, fahren wir gestärkt nach Minden. Auf uns wartet eine sehr gut besetzte Mannschaft mit internationaler Erfahrung, die es uns sehr schwer machen wird. Wir werden aber alles dafür tun, um den Platz als Sieger zu verlassen", verspricht Eyjólfsson. Damit dieses Vorhaben gelingen kann, muss das Team um Kapitän Michael Haaß vor allem den wurfgewaltigen Rückraumspielern eine aggressive Abwehr entgegensetzen. Mit dem torgefährlichen Linkshänder Christoffer Rambo, dem erfahrenden Mittelmann Dalibor Doder und dem Rückraumlinken Marian Michalczik schickt der TSV GWD Minden ein hochkarätiges Trio aufs Parkett, das gut aufeinander abgestimmt ist. Auch am Kreis sind die Ostwestfalen hochklassig besetzt. Der norwegische Nationalspieler Magnus Gullerud wird der Erlanger Abwehr um Petter Overby an der Sechs-Meter-Linie alles abverlangen.

Kader ist fast komplett

"Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren und vor allem unser Abwehrsystem konsequent spielen, um hier Zweikämpfe gewinnen zu können. Minden hat ein hervorragendes Umschaltspiel und ist oft durch den schnellen Rechtsaußen Kevin Gulliksen erfolgreich. Das gilt es zu verhindern", sagt Eyjólfsson, der im zweiten Auswärtsspiel der Saison - abgesehen von Andreas Schröder - auf den kompletten Kader zugreifen kann. Zum nächsten Heimspiel empfängt der HCE am Donnerstag, 20. September (19 Uhr) die Füchse Berlin. red