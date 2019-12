Der hat Kraft im Schnabel

Der Kernbeißer, unser größter heimischer Fink, ist gerne Gast an Futterstellen. Dabei macht er oft einen grantigen Eindruck, zwickt nach anderen Vögeln, die keinen Respektabstand halten. Sonnenblumenkerne nimmt er gerne und wenn er nicht gestört wird, bleibt er sitzen, bis er satt ist. Sein Schnabel ist ein einmaliges Werkzeug, die Muskulatur ist gewaltig: er knackt auch Kirsch- und Zwetschgenkerne, um den Samen zu fressen. Das Körpergewicht des bis zu 18 Zentimeter langen Vogels liegt bei 48 bis 62 Gramm. Er benötigt Laub und Mischwälder und ist bei uns nicht häufig, aber doch noch flächendeckend zu finden. Sein Nahrungsspektrum ist breit, zieht sich über die Kerne vieler Baumarten.Im Frühjahr stehen zusätzlich Knospen auf seinem Speiseplan. Ein großartiger Sänger ist er nicht, eher "schwätzt" er mit seiner Frau - zumindest hört es sich so an. Foto: Bernhard Schmalisch