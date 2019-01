Der Haßbergverein wandert wieder in der Rhön und im Kleinwalsertal

Insgesamt zählt der Haßbergverein Königsberg zurzeit 217 Mitglieder. 38 davon nahmen an der Jahresversammlung in der Gaststätte "Herrenschenke" teil.

In seinem Bericht erinnerte der Schriftführer Roland Ehrhardt an die Umgestaltung des Queckbrünnleins bei Königsberg und Reparaturarbeiten an der Adelheidlaube. Hier wurde nicht nur das Kneippbecken in viel Eigenarbeit auf Vordermann gebracht, sondern auch ein neues Becken für Hunde angelegt, in dem Hundebesitzer in Zukunft ihre Lieblinge baden lassen können. Die Kosten trug der Haßbergverein. Ehrhardt merkte dazu an, dass in diesem Jahr dort weitere Arbeitseinsätze anfallen, da Bäume mit ihren Wurzeln Risse im Damm des Beckens verursacht haben.

Vorsitzender Georg Herrlich ließ die besonderen Feste Revue passieren. Er bedauerte, dass es bei diesen Festen manchmal an Helfern fehle. So appellierte er an die Versammlung, bei der einen oder anderen Veranstaltung aktiv mitzuhelfen. Zudem informierte er, dass die Schlosssteige mit einer Absperrung gesichert wurde, um die Befahrung durch Mountainbiker zu verhindern.

Im Kassenbericht zeigte Ga-briele Blank-Henk auf, dass der Verein in Königsberg auf gesunden finanziellen Füßen steht.

Eine Bilanz über die 2018 angebotenen Veranstaltungen legte der Wanderwart Manfred Keß vor. So konnte er berichten, dass im vergangenen Jahr insgesamt 20 Veranstaltungen abgehalten wurden, von denen 15 Wanderungen waren.

215 Kilometer

In Zahlen ausgedrückt: An den 15 Wanderungen nahmen 2018 insgesamt 279 Wanderer teil. Im Schnitt waren das 18,6 Teilnehmer pro Tour. Die Streckenlänge betrug 215 Kilometer. Die weiteste Einzelwanderung war die Karsamstagstour mit 28 Kilometern. Insgesamt wurden 2018 von allen 279 Wanderern zusammen 3655 Kilometer zurückgelegt. Die höchste Teilnehmerzahl wurde mit 43 Wanderern bei der Jahresabschlusswanderung verbucht.

Nach dem Rückblick ging Manfred Keß auf die 2019 geplanten Veranstaltungen ein. Es wird wieder Wanderungen für alle Leistungsgruppen geben. Der Höhepunkt soll ein Vereinsausflug in das Kleinwalsertal werden. Das Wanderwochenende führt ins Elbsandsteingebirge. Nachdem die Rhönwanderung im vergangenen Jahr bei allen Teilnehmern so gut angekommen war, ist für den 12. Oktober dort erneut ein Rundgang geplant. Die Jahresabschlusswanderung führt über den historischen Rundwanderweg nach Unfinden.

In diesem Zusammenhang sprach Manfred Keß eine zunehmende Problematik an: Bei heimischen Wanderungen falle es immer schwerer, geeignete Einkehrmöglichkeiten zu finden.

Wegewart Manfred Grimmer berichtete über seine Tätigkeit. So wurden die vom Haßbergverein Königsberg betreuten Wanderwege Hasenweg, Hirschkäferweg, Panoramaweg und historischer Rundwanderweg wiederum abgegangen und fehlende Hinweisschilder erneuert, damit sich Ortsunkundige jederzeit zurechtfinden.

Die Neuwahlen brachten fast keine Veränderungen. Nur die bisherige Kassierin Gabriele Blank-Henk, seit dem Jahr 2007 als Schatzmeisterin des Vereins tätig, stand nicht mehr zur Verfügung. Der Posten wurde von Anette Reuter in Abwesenheit übernommen. Vorsitzender ist weiterhin Georg Herrlich, Zweiter Vorsitzender Klaus Benkert, Schriftführer Roland Ehrhardt, Wanderwart Manfred Keß und Wegewart Manfred Grimmer.

Eine geringfügige Änderung gab es bei den Ausschussmitgliedern: Neues Mitglied ist Manfred Schöpplein. Die weiteren Mitglieder sind wie bisher Albert Käb, Günther Barfuß und Ulrich Schmitt. Ausgeschieden ist Inge Grimmer, und zwar auf eigenen Wunsch hin. sn