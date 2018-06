Der gVe startet seinen Vorverkauf

Der gemeinnützige Theater- und Konzertverein Erlangen (gVe) startet mit dem Vorverkauf für die neue Saison. So vielseitig war das Programm noch nie. Khatia Buniatishvili bezaubert mit Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2, Katharina Thalbach erweitert das Programm um das theatralische Element, die Radulovic-Show bringt die Bühne zum Beben und der Mega-Star Radu Lupu bietet mit seiner ruhigen, tiefgründigen Art genau das Gegenteil. Midori, Steven Isserlis, Frank Peter Zimmermann , Jakup Hrusa, Leonard Slatkin und viele andere Stars runden das Bild ab.Als Premiere präsentiert der gVe am 31. Dezember ein Gala-Silvesterkonzert, dessen Karten ausschließlich im freien Verkauf erhältlich sind. Wer mit den Highlights des Broadway und Strauss-Polkas beschwingt ins neue Jahr starten möchte, sichert sich besser so schnell wie möglich eine der begehrten Karten.Alle Karten können entweder über die Homepage ( www.gve.de ), die bekannten Vorverkaufsstellen oder im gVe-Büro (09131/862252) erworben werden. red