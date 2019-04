Der Guttenberger Haushalt 2019 hat ein Volumen von 1,74 Millionen Euro

Einstimmig hat der Guttenberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend den Haushalt 2019 mit einem Gesamtvolumen von 1,74 Millionen Euro verabschiedet. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 855 100 Euro und der Vermögenshaushalt mit 884 100 Euro ab. 119 800 Euro werden vom Verwaltungs- dem Vermögensansatz zugeführt.

"Wir leben von der Investitionszulage und blicken optimistisch in die Zukunft. Der Dorftreff wird eine positive Entwicklung nehmen und ist eine Bereicherung für unser Guttenberg", sagte Bürgermeister Eugen Hain. Die aktuelle Einwohnerzahl beträgt 478 Personen.

Wie der VG-Kämmerer Harald Kleiber dem Gremium erläuterte, sind die Haupteinnahmen die Grundsteuern A+B (36 100 Euro), Gewerbesteuer (85 000 Euro), Einkommensteuerbeteiligung (270 600 Euro), Schlüsselzuweisungen (231 200 Euro) und Zuweisungen (75 400 Euro). Bei den Ausgaben summieren sich unter anderem die Personalkosten (120 000 Euro), Zuschüsse kindbezogene Förderung (100 000 Euro), Umlage Schulverbände (31 700 Euro), Umlage Abwasserzweckverband (45 000 Euro), Kreisumlage (198 000 Euro) und VG-Umlage (90 000 Euro).

Die wichtigsten Einnahmen im Vermögensansatz sind der DSL-Zuschuss (150 000 Euro), Zuschuss Dorftreff und Außenanlagen (451 000 Euro), Pauschale Investitionszuweisung (149 000 Euro). Die größten Ausgaben sind der DSL-Ausbau (15 000 Euro), Feuerwehren (20 000 Euro), Straßensanierungen (38 500 Euro), Regenüberlaufbecken (30 000 Euro), Dorfgemeinschaftshaus und Außenanlagen (479 000 Euro).

Unverändert bleiben die Hebesätze der Grundsteuern A+B mit 300 vom Hundert und der Gewerbesteuer mit 350 vom Hundert. Die Verschuldung der Gemeinde sinkt im Haushaltsjahr 2019 auf 183 100 Euro.

Die bestehende Untersteinacher Kindertagesstätte verzeichnet einen vermehrten Betreuungsbedarf für Krippenplätze. Der Untersteinacher Gemeinderat hat deshalb in seiner März-Sitzung einen entsprechenden Umbau beschlossen. Architekt Hans-Hermann Drenske stellte die Pläne nun auch dem Guttenberger Ratsgremium vor. Die geschätzten Kosten betragen circa 250 000 Euro. Auf Guttenberg kommt eine Kostenbeteiligung von rund 50 000 Euro zu, "die im kommenden Jahr 2020 zu finanzieren ist", so Bürgermeister Eugen Hain. Zweiter Bürgermeister Klaus Witzgall betonte, dass der bisherige Anteil von 18 Prozent als Basis für Guttenberg erhalten bleiben soll. Der Gemeinderat Guttenberg stimmte der Planung zu.

Den Entwurf für die Gestaltung der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses hat der Bayreuther Landschaftsarchitekt Wolfgang Sack den Guttenberger Gemeinderäten vorgestellt. Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma STS Straßen- und Tiefbau Stadtsteinach GmbH zum Preis von 191 136 Euro abgegeben. "Das passt ins dörfliche Bild", sagte Eugen Hain, und das Ratsgremium stimmte der vorgestellten Planung sowie der Auftragsvergabe an das Stadtsteinacher Unternehmen zu. Baubeginn soll am 23. April sein, die Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen werden.

Der Guttenberger Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Montagabend den dringend erforderlichen Neuanstrich der Fassade und Dachuntersichten am Feuerwehrgerätehaus Maierhof zum Angebotspreis von 11 117 Euro an die Firma Farben-Wolfrum aus Himmelkron. Die Feuerwehr Maierhof beteiligt sich daran mit 1117 Euro, so dass die Gemeinde 10 000 Euro bezahlen muss. Das Ratsgremium fasste zudem den Grundsatzbeschluss, dass die Fassadenanstriche der Gerätehäuser der Wehren Guttenberg und Maierhof künftig Gemeindeangelegenheit sind.