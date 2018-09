Der Grundstein ist gelegt

Seit 1. September arbeitet Andreas Roderer als Gemeindereferent im Seelsorgebereich Oberer Frankenwald. An den vergangenen Wochenenden stellte er sich in den Gottesdiensten den Gläubigen der Pfarreien Teuschnitz, Tschirn, Wickendorf und Marienroth vor und wurde mit Freude aufgenommen. Der Grundstein einer fruchtbaren Zusammenarbeit ist gelegt.

Roderer wird im Schwerpunkt für die Erstkommunion- und Firmvorbereitung und für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig sein.

Dekan Pötzl begrüßte Roderer und ging in seiner Ansprache auf die Frage Jesu aus dem Tagesevangelium ein: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" Jesus wolle die Menschen ermutigen, nach seinem Vorbild zu leben und zu handeln - eben als Christen in der Welt sichtbar zu werden. Damit dies gelingt, brauche es viele Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In den Gemeinden gebe es viele engagierte Gläubige, die in den Gremien und Gruppen aktiv sind. Sie benötigen immer wieder die Unterstützung von hauptamtlichem Personal.

Roderer betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue. In den letzten 20 Jahren habe er sehr gerne in der Pfarreiengemeinschaft Kronach gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Es sei immer wieder notwendig, Neues zu wagen und eigene Akzente zu setzen.

Etwas scherzhaft fügte Roderer hinzu: "Ich habe schon festgestellt, dass sich die Menschen im Frankenwald nicht gerne in die erste Reihe setzen - daran arbeiten wir, heute war ich euer Vorbild!" red