Der große Wurf mit LEDs

Mit hochauflösenden, programmierbaren LEDs zeichnet der Künstler Donial Kalex Muster, Bilder und Fotos in die Luft. Präzise, auf Millisekunden mit der Musik synchronisierte Abläufe hinterlassen einen atemberaubenden Eindruck. Auch 2018 präsentieren die Zauberwelt und der Förderverein für Kleinkunst und Varieté im Raum Coburg vom 13. bis 16. Dezember (täglich um 20 Uhr und Sonntag um 15 Uhr) wieder das traditionelle Weihnachtsvarieté "Zimt und Zauber" mit neuem Programm im Festsaal des Pfarrzentrums St. Augustin in Coburg. Zu erleben sind in dieser Show auch Timo Marc, Dennis Demmin, Louisa Sophia Drgala, Arrow und Sintez-Baff mit ihrer Akrobatik, ihren Zaubereien und Clownerien. Karten gibt es auf www.zauberwelt.de. Foto: Marcus Geuß