Der große Tag der Wanderfreunde

Die Wanderfreunde veranstalten am kommenden Wochenende ihren 72. Wandertag durch den schönen Itzgrund. Gestartet werden kann am Samstag, 22. September, und am Sonntag, 23. September, in der Zeit von 7 bis 11 Uhr von der Wanderhalle aus. Es stehen wieder zwei Strecken mit einer Länge von sechs und elf Kilometern, die alle herrliche Ausblicke bieten, zur Verfügung. Bis um 16 Uhr sollte man wieder im Ziel an der Wanderhalle sein. red