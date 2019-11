Der große Sport-und Aktionstag 2019 am Buß- und Bettag in Coburg

Ein Tag für den Sport im Allgemeinen, Basketball im Speziellen und die dazugehörige Ernährung: Am Buß- und Bettag, 20. November, wird 60 Kindern von 7.45 bis 17 Uhr in der Angerhalle Coburg genau das geboten. Der Stadtjugendring Coburg tut sich einer Mitteilung zufolge mit Brose Bamberg und dem BBC Coburg zusammen und stellt zum zweiten Mal den großen Sport- und Aktionstag 2019 auf die Beine. Der Vormittag steht ganz im Zeichen des Basketballs, denn Brose Bamberg bringt die "kinder+Sport Basketball Academy" mit. Der Basketballparcours besteht aus den Stationen Werfen, Dribbling, Passen und Koordination.

Nach dem Mittagessen dreht sich dann alles um verschiedene Workshops rund um das Thema Sport und Ernährung. Die Kids können sich im Vorfeld für zwei Workshops anmelden. Zur Auswahl stehen folgende: American Football mit den Coburg Black Dukes, Basketball spielen mit dem BBC Coburg, orientalischer Bauchtanz mit dem TV 1848 Coburg, Fitnesstraining mit der Physiotherapeutin, Fitnesstrainerin und Athletik-Trainierin des BBC Coburg, Smoothie Workshop mit dem Stadtjugendring Coburg.

Wer nur am sportlichen Vormittag von 7.45 bis 13 Uhr teilnehmen möchte, ist für 10 Euro pro Kind an Bord. Die Teilnahme am ganztägigen Event von 7.45 bis 17 Uhr kostet 25 Euro inklusive Mittagessen. Die Teilnehmerzahl für den 20. November ist auf 60 Kinder im Alter ab sechs Jahren begrenzt.

Alle Infos und die Anmeldung gibt es unter www.sjr-coburg.de. Kinder, die bereits bei der "kinder+Sport Basketball Academy" mitgemacht haben, müssen die Einverständniserklärung nicht noch einmal ausfüllen. red