Der "Große Preis von Pegnitz" und die "B-470-Rallye"

Noch sind die Straßen trocken und weder Laub noch Eisglätte schrecken die Lenker PS-starker Kraftfahrzeuge. Wegen seit Jahren steigender Unfallzahlen hat die Pegnitzer Polizei professionelle Zeitnehmer der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth mit hochmodernen digitalen Messgeräten engagiert, um die Wochensieger des "Großen Preises von Pegnitz" küren zu können.

So wurden am Dienstagabend auf der Bundesstraße B 85 37 Fahrzeugführer gemessen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten hatten. Der Sieger war mit 143 km/h unterwegs. Da ihm wohl nicht bewusst war, dass sich sein Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung durch diese erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung fast verdoppelt, wird ihm dies durch das entsprechende Bußgeld vor Augen geführt.

Bereits am Samstag erfolgte die polizeiliche Zeitmessung der "B-470-Rallye". Innerhalb von etwas mehr als vier Stunden wurden in einem auf 60 km/h begrenzten Straßenabschnitt 124 Verstöße festgestellt.

Zwei Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie in Kürze ihren Führerschein bei der Polizei abgeben dürfen. Der Tagessieger war mit 122 km/h doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Im Falle einer Gefahrenbremsung hätte sich sein Anhalteweg im Vergleich zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit verdreifacht.

Die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldbescheide werden in den nächsten Wochen per Post zugestellt. pol