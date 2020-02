Der Golfclub verteilt die Verantwortung auf drei Vorstände

Der Golfclub Haßberge verstärkt seine Vorstandschaft. Ein Trio übernimmt Verantwortung, und Peter Keidel wurde Ehrenpräsident, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Bei der Mitgliederversammlung fand die Neuwahl statt. Dabei wurden Dieter Diehm und Wolfgang Milewski als Vorstände für die nächsten zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Als neuer Vorstand wurde Peter Bartel von der Mitgliederversammlung gewählt. Somit werden die Aufgaben und die Verantwortung im Verein von drei gleichberechtigten Vorständen wahrgenommen. Zu Kassenprüfern für die Jahre 2020/2021wurden Georg Schubert und Herbert Rückert berufen.

Der ehemalige langjährige Clubpräsident Peter Keidel wurde für seine Verdienste um den Golfclub Haßberge besonders gewürdigt. Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.

In der Versammlung berichteten die Vorstände Dieter Diehm und Wolfgang Milewski über das abgelaufene Jahr 2019. Die Mitgliederzahl konnte nach Jahren des Rückgangs durch gezielte Maßnahmen stabilisiert werden. Dazu beigetragen hat ihren Angaben zufolge die erfolgreiche Aktion "NoNiGo", die ab 15. März 2020 fortgeführt wird. Angesprochen sind Noch-Nicht-Golfer, die ungezwungen Golfluft schnuppern möchten.

Große Herausforderung

Die Platzpflege war durch hohe Temperaturen und fehlende Niederschläge eine große Herausforderung. Dank der engagierten Greenkeeper konnten alle geplanten Golfturniere durchgeführt und der allgemeine Spielbetrieb immer gewährleistet werden. Nach dem Finanzbericht für das abgelaufene Jahr 2019 und dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die Entlastung der Vorstände.

In der zurückliegenden Saison nahmen acht Mannschaften erfolgreich in verschiedenen Klassen an Verbandsspielen teil. Den Mannschaftsführern und allen Beteiligten galt der besondere Dank der Sportleitung mit Bernhard Hager. Auch für die neue Golfsaison stehen vielfältige Events für alle Spielstärken auf dem Turnierplan. Ergänzend wurden aktive Mannschaften für die Spielsaison 2020 gemeldet. Neben dem Freizeit-Golfsport ist die sportliche Herausforderung, sich mit Golfspielern aus anderen Clubs zu messen, ein Anliegen im Verein. red