Der Glaubenskurs wird fortgesetzt

Nach seinem erfolgreichen Start im Frühjahr soll der ökumenische Glaubenskurs in Forchheim nun im Herbst mit vier weiteren Abenden seine Fortsetzung finden. Sie finden zu folgenden Themen statt: "Wozu ist die Kirche gut?", Donnerstag, 10. Oktober, Pfarrsaal Verklärung Christi; "Der Tod hat nicht das letzte Wort!", Donnerstag, 24. Oktober, Pfarrsaal St. Anna; "Wessen Geist durchweht die Welt?", Donnerstag, 7. November, Gemeindesaal St. Johannis; "Was mich im Glauben bewegt", Donnerstag, 21. November, Gemeindesaal Christuskirche. Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Sie sind so konzipiert, dass kein größeres Vorwissen vorausgesetzt wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Abende können auch einzeln besucht werden. red