Der Glaube und der Fußball

Reges Treiben





Torwandschießen





Finsterstern





Premiere der "Jungbläser"





Lieder des Paul Gerhardt



"Gottesdienst von lärmenden Fußballfans gestört" - So könnte die Überschrift einer Meldung zu einem Vorfall lauten, der sich am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche ereignete. Kaum hatte der Festgottesdienst zum Gemeindefest begonnen, stürmten zwei Frauen, die sich mit Fanartikeln in den deutschen Nationalfarben geschmückt hatten, den Kirchenraum und unterbrachen Pfarrer Ralph-Peter Zettler mit lautstarkem "Olé-Olé"-Gesang. Hatten sich die beiden verirrt? Waren die zwei zur falschen Zeit am falschen Ort? Nein, denn Pfarrer Zettler griff den Frohsinn der Fußballfans auf und bot ihnen einen Platz in der Kirche an.Pfarrer Zettler verglich die Leidenschaft für den Fußball und die derzeitigen Spiele der Weltmeisterschaft mit dem Einstehen für den Glauben. Da sich Menschen leicht beeinflussen ließen, könne Begeisterung schnell entfacht werden, erlösche aber ebenso abrupt wieder. Die Bibel erzähle viele dieser Geschichten wie etwa die Jubelrufe des Volkes beim Einzug Jesu nach Jerusalem. Doch drei Tage später hätten die selben "Kreuziget ihn" geschrien. Wer sich für den christlichen Glauben begeistere, brauche kein schnelles Aufflammen, sondern ein stetiges Glühen, betonte Pfarrer Zettler, denn Kinder Gottes seien jeden Tag gefordert, unter Gottes Führung zu leben.Mit dem Bibelzitat "Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind" entließ der Prediger seine Zuhörer in den weltlichen Teil des Gemeindefestes rund um die Martin-Luther-Kirche. Bei bedecktem Himmel, aber angenehmen Temperaturen füllte sich der Kirchplatz im Lauf des Nachmittags immer mehr, so dass reges Treiben zwischen Myconiushaus, Kirche und Pfarrhaus herrschte. Ein kleiner Flohmarkt, eine Losbude und Bastelangebote der Kindertagesstätte "Vogelnest" sowie Spielangebote im Pfarrgarten sorgten für rege Betriebsamkeit. Wer sich mit traditionellen fränkischen Spezialitäten versorgt hatte, konnte anschließend einen alkoholfreien Softdrink an der Saftbar des Evangelischen Bildungswerks genießen und sich zudem in ein kleines karibisches Eck mit bequemen Liegestühlen im Schatten der Bäume vor dem Pfarramt zurückziehen.Mit seinem Angebot beteiligte sich das Evangelische Bildungswerk an der Aktion des Suchtarbeitskreises "Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen" und der Suchtprävention des Jugendamtes unter dem Motto "HaLt - Hart am Limit". Eifrige Fußballanhänger wurden nicht nur im Gottesdienst, sondern auch neben der Kirche beim Torwandschießen gesichtet. Die Leidenschaft für das runde Leder trieb die Fußballfreunde zu Höchstleistungen, so dass Rebecca Völkel alle Hände voll zu tun hatte, die erzielten Punkte zu notieren.Als besten Torwandschützen erfreute Pfarrerin Anne Salzbrenner schließlich ihren Lehrerskollegen Matthias Bergmann mit einer Picknickdecke mit DFB-Logo aus, aber auch die Nächstplatzierten Philipp Gunzelmann und Samuel Kalkus konnten ansehnliche Preise mit nach Hause nehmen. Eine Premiere erlebten die Zuschauer am Nachmittag in der Martin-Luther-Kirche, als die Mitglieder der neu gegründeten Theatergruppe der Gemeinde unter der Leitung von Simon Croner mit dem Stück "Finsterstern und Funkelstein" ihrem ersten öffentlichen Auftritt entgegenfieberten.Neun Grundschülerinnen und Grundschüler erzählten in schmucken Kostümen die Geschichte einen dunklen Objekts am Himmelszelt, der sich als ausgestoßener Finsterstern entpuppt. Doch der einsame Stern leidet unter seinem Dasein und sehnt sich nach Gesellschaft. Erst die Begegnung mit dem kleinen Funkelstein ändert seine Lage, und er wird in die Gemeinschaft der Himmelsobjekte aufgenommen. Wie in den Vorjahren sorgte Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann wieder mit einem "Etwas anderen Konzert" zum Abschluss des Tages für ein besonderes Musikereignis.Gleich zu Beginn erlebten die Zuhörer eine weitere Premiere, denn die "Jungbläser" der Kirchengemeinde, allesamt nicht mehr ganz jung, präsentierten der Öffentlichkeit, was sie in einem Jahr Musikunterricht bei Klaus Bormann an Trompete und Posaune gelernt hatten. So stimmten sie den Jungbläsermarsch an und erfreuten ihre Zuhörer mit Unterstützung des Posaunenchors mit einem "Groove" von Traugott Fünfgeld. Mit einem breiten Repertoire an englischen Anbetungsliedern setzt der Jugendchor Misstikalls unter der Leitung von Reiner Babucke stets eigene Akzente, was gut ankam.Kaum ein Liederdichter repräsentiert das evangelische Liedgut so typisch wie Paul Gerhardt . Mit zwei seiner von dem kongenialen Komponisten Johann Crüger vertonten Stücke trat der Kirchenchor an die Öffentlichkeit. Unter Begleitung der Sopranflöten von Verena Steigner und Martina erklangen die Choräle "Wach auf, mein Herz und singe" und "Nun danket all und bringet Ehr". Während der Posaunenchor mit beschwingten Rhythmen die Zuhörer erfreute und sie mit "Down by the riverside" entführte und zudem den Gospelsong "Amen" anstimmte, ließ es das Blockflötenensemble des Evangelischen Bildungswerks unter der Leitung von Dorothea Lintzmeyer deutlich ruhiger angehen. Die Stücke von Josquin des Prés und Johann Christoph Demantius wurden vor 500 Jahren komponiert. Das Ensemble brachte die zarten Töne in der Martin-Luther-Kirche voll zur Geltung. Die Flötistinnen hatten auch Modernes im Gepäck wie "What a wonderful world". Dass die ehrenamtlichen Kirchenmusiker auch weltlicher Musik zugeneigt sind, bewies der Posaunenchor mit "Gypsy Brass", das die Zuhörer mitriss.