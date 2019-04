Der Glaube gibt Katharina Gumbmann Geborgenheit und Zuversicht

Im Vitanas-Seniorenzentrum St. Anna Höchstadt feierte Katharina Gumbmann am Donnerstag ihren 90. Geburtstag. Auch wenn es um ihre Gesundheit nicht mehr so gut bestellt ist, erfreute sich die Jubilarin gemeinsam mit ihren Gästen an ihrem erreichten hohen Alter. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Höchstadts Zweiter Bürgermeister Günter Schulz (SPD) und Pfarrer James Nangachiveetil. Der indische Pfarrer ist seit über zwanzig Jahren in der Region und kennt die Jubilarin schon aus seinem vorherigen Betätigungsfeld, der Pfarrei Hannberg. Vom Seniorenzentrum waren Leiterin Johanna Auerbeck und Pflegedienstleiterin Beate Eismann zugegen.

Katharina Gumbmann, geborene Gebhardt, wurde als eines von fünf Kindern in Krausen-bechhofen geboren. Schon von Kindesbeinen an musste sie mit ihren Geschwistern in der Landwirtschaft ihrer Eltern mithelfen. Das wurde umso wichtiger, als der Vater und der älteste Bruder im Zweiten Weltkrieg an die Front geschickt wurden. Der Bruder musste diesen Krieg mit seinem Leben bezahlen.

1949 heiratete Katharina ihren Mann Georg und schenkte drei Töchtern das Leben. Dieses "Drei-Maderl-Haus", Marianne, Brigitte und Margit, war der ganze Stolz der Eltern. Die Familie vervollständigte sich mit vier Enkelkindern und vier Urenkeln. Auch in ihrer Ehe übernahm die Jubilarin den Großteil des häuslichen Lebens und ihrer eigenen Landwirtschaft, denn Gatte Georg war bis 1978 Bürgermeister von Hesselberg. Katharina hielt ihm für seine gesellschaftliche Arbeit den Rücken frei. Der Kummer in der Familie war unermesslich, als der Vater 1995 eines plötzlichen und unerwarteten Herztodes starb.

Tochter Brigitte nahm ihre Mutter zu sich, und Katharina Gumbmann unterstützte die Tochter in Haushalt und Landwirtschaft, wo sie nur konnte. 2017 erlitt die Jubilarin einen folgeschweren Sturz und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Sie musste recht bald die häusliche Geborgenheit mit dem Seniorenzentrum St. Anna tauschen. Hier bemüht sie sich um Kontakte zu anderen Heimbewohnern und fühlt sich wohl und geborgen. Zu ihren Leidenschaften gehörten, als sie noch "fit" war, das Reisen, Stricken und Lesen. Ihren katholischen Glauben lebt die Jubilarin immer noch mit großer Leidenschaft und findet darin Geborgenheit und Zuversicht.