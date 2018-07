Der Glaube an Jesus ist existentiell

Renate Neubecker



Es war ein großer Tag für den katholischen Michaelsverein und den ganzen Ort. Gäste aus ganz Bayern kamen zur Landesversammlung der Katholischen Männervereine. Beim Festgottesdienst betonte Pfarrer Braun in seiner Begrüßung, dass die Pfarrgemeinde dankbar für diese Veranstaltung sei, die im Jubiläumsjahr des örtlichen Vereins stattfinde. Der Sankt-Michaels-Verein wird heuer 125 Jahre alt. Er sei als Präses sehr stolz auf das Wirken des Vereins, der als als tragende Säule in der Gemeinde an vielen Baustellen arbeite.Gemeinsam zelebrierten Landespräses Monsignore Wolfgang Witzgall, Männerseelsorger und Diakon Michael Schofer sowie Pfarrer Reinhold Braun den Gottesdienst. In seiner Predigt betonte der Landesseelsorger, dass der Glaube an Jesus Christus kein nettes Beiwerk, sondern etwas Existenzielles und ganz entscheidend in den existenziellen Fragen des Lebens sei. Er sprach von 30 Männervereinen in der Erzdiözese Bamberg.Bei der anschließenden Tagung im Sportheim freute sich Landesvorsitzender Günther Denzler, dass so viele Männer der Einladung gefolgt seien. Bei Manfred Jungkunz, dem Vorsitzenden des Sankt-Michaels-Vereins, bedankte er sich für die gute Organisation. Jungkunz sei ein organisatorisches Genie, betonte der Vorsitzende. Der so Gelobte unterstrich, dass er mit seinen jungen Vorstandsmitgliedern die Organisation gerne übernommen habe.Diakon Michael Schofer hatte bei der Veranstaltung die Gelegenheit, die Männer näher kennenzulernen. Er wies auf die Chancen bei der Veränderung im Strukturprozess des Erzbistums hin, die auch an Rattelsdorf nicht spurlos vorübergehen würden. Bei diesem Strukturprozess sei die Rolle der Laien in der Kirche eine existenzielle Frage, erklärte Monsignore Burkhard Rosenzweig in seinem Referat. Den Ehrenamtlichen seien Charismen mitgegeben worden. Die Weiterentwicklung dieser Charismen sei Aufgabe der katholischen Erwachsenenbildung. Es funktioniere nicht, wenn die typische Frauenarbeit im karitativen Bereich stattfindet und die Männer die Leitungsgremien übernehmen. Hier müsse die Realität gesehen und die Augen bei der Kompetenz offen gehalten werden. Berücksichtigung finden müsse die persönliche Situation. Hier sei das Engagement von Alleinerziehenden und Menschen mit Migrationshintergrund wichtig. Kirche und Gesellschaft stünden vor gravierenden Umbrüchen. Da sei die Kommunikation mit den Hauptamtlichen für die Laien in der Kirche ganz entscheidend. Dass Ehrenamtliche immer nur in dienenden Funktionen arbeiten, das funktioniere so nicht. Wichtig sei die Motivation der Ehrenamtlichen, Verantwortung zu übernehmen, so der Referent. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Neuer und alter Landesvorsitzender ist Bezirkstagspräsident Günther Denzler, Diözese Bamberg. Stellvertretender Vorsitzender Alois Lukas, Diözese Regensburg; stellvertretender Vorsitzender Markus Zirkel, Diözese Bamberg; Schriftführer Stefan Welker, Diözese Bamberg; stellvertretender Schriftführer Josef Tischler, Diözese Regensburg; Schatzmeister Andreas Krieglstein, Diözese Bamberg; stellvertretender Schatzmeister Hans-Otto Dippacher, Diözese Bamberg; Beisitzer Wolfgang Bär, Diözese Eichstätt, Theodor Braun, Diözese Regensburg, Franz Köppl, Diözese München und Freising, Walter Seefried, Diözese Augsburg, Wolfgang Eimer, Diözese Regensburg, Ehrenbeisitzer ist Siegfried Kremer, Diözese Bamberg. Nichtdelegierte Gäste konnten bei einem Rundgang durch Rattelsdorf die Schönheiten des Dorfes kennenlernen, wie sich das Bürgermeister Bruno Kellner in seinem Grußwort gewünscht hatte.