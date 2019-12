Der Glaube an Gott bestimmt ihr langes Leben

Ihren 100. Geburtstag konnte Dorothea (Dora) Then im Seniotel in Stegaurach im Kreise ihrer Familie feiern.

Dora Then wurde als Dora Eichorn am 1. Dezember 1919 in Baunach geboren. Ihre Jugend verbrachte sie in Breitengüßbach. Während des Krieges arbeitete sie bei Bosch in Bamberg. Am 10.August 1946 heiratete sie den Postbeamten Willi Then und zog mit ihm nach Bamberg in den sogenannten "Postblock" am Steinknock. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Dora Then ist stolze Oma und Uroma von jeweils drei Enkeln und Urenkeln.

Seit über 40 Jahren ist Dora Then Witwe. Sie engagierte sich fast drei Jahrzehnte in ihrer Kirchengemeinde St. Heinrich in Bamberg. Ihre Hobbys waren Kreuzworträtsel und Stricken. Auch reiste sie gerne vor allem mit der Pfarrgemeinde und der Franziskanischen Gemeinschaft. Ziele waren Rom, Lourdes und Assisi und jedes Jahr Altötting, so lange es ihre körperliche Verfassung zuließ. Bis zu ihrem 91. Lebensjahr lebte sie in Bamberg. Seit acht Jahren ist Dora Then im Seniotel in Stegaurach bei erfreulich guter Verfassung. Der Glaube an Gott, der ihr Leben bestimmte, ließ sie so alt werden, davon ist Dora Then überzeugt.

Viele Freunde und Bekannte gratulierten zum Ehrentag. Für die Gemeinde Stegaurach überbrachten Erster Bürgermeister Thilo Wagner und Seniorenbeauftragte Ingeborg Lotze die Glückwünsche. Stellvertretender Landrat Rüdiger Gerst gratulierte für den Landkreis, Alexandra Schlicht für die Heimleitung des Senitotels. red