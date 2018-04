Der Glaube als Kraftquelle für den Alltag

Eine große Zahl von Teilnehmern erinnerte sich bei der Jubelkommunion in der St.-Michaels-Kirche an das Fest ihrer Erstkommunion. Als älteste Jubilarin konnte Ottilie Detsch darauf zurückblicken, dass sie vor 80 Jahren zum ersten Mal zum Tisch des Herrn ging. Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber rief in seiner Predigt dazu auf, aus dem Glauben Kraft für das tägliche Leben zu holen. Musikalisch wurde der festliche Gottesdienst, zum den auch viele Verwandte und Bekannte der "Jubler" gekommen waren, von der Kirchenschola Ziegelerden musikalisch ausgestaltet. Tra-ditionell wurden die Jubilare vom Musikverein Ziegelerden unter der Leitung von Karl Schneider vom Schulhaus zur Kirche begleitet. Foto: vz