Der Gipfel im ungemütlichen Grau

November-Stimmung herrscht Ende Januar an der Kuppe der Hohen Wann bei Haßfurt. Bis zum Gipfelkreuz des 387 Meter hohen Berges steigt an trüben Tagen und auf morastigen Pfaden kaum jemand empor. Dabei lockt das Naturschutzgebiet mit einem rund 6,5 Kilometer langen Rundwanderweg und - bei günstigeren Sichtbedingungen - mit herrlichen Aussichten ins Maintal, in die Haßberge und mit etwas Wetterglück auch bis in die Rhön. Foto: Eckehard Kiesewetter