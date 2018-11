Der gestohlene Traktor ist wieder aufgetaucht, allerdings leicht beschädigt

Der in der Nacht zum Mittwoch in Weitramsdorf entwendete Traktor wurde im Verlauf des Mittwochs in einem Waldstück verlassen aufgefunden. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Den grün-gelb-lackierten Traktor vom Hersteller "John Deere" hatten Unbekannte aus einer Halle in der Bergstraße in Weitramsdorf erbeutet und waren damit in zunächst unbekannte Richtung geflüchtet. Am Mittwochnachmittag entdeckten Zeugen das verlassene Zugfahrzeug in einem Waldstück zwischen Weitramsdorf und Weidach, berichtete das Polizeipräsidium Oberfranken dann am Freitag.

Die Täter hatten das Fahrzeug dort zurückgelassen, nachdem sie es offensichtlich im Waldboden festgefahren hatten. Der Traktor wurde dabei leicht beschädigt.

Die ermittelnden Kriminalbeamten stellten das Fahrzeug sicher und suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder den festgefahrenen Traktor ebenfalls im Wald zwischen Weitramsdorf und Weidach bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. red