Der Geschichte-Arbeitskreis stellt Ansichtskarten vor

Der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Oberaurach stellt Post- und Ansichtskarten aus Oberaurach und dem Steigerwald am heutigen Donnerstag in Oberschleichach im Gasthaus Zenglein und am Freitag, 23. November, für Fatschenbrunn, Hummelmarter, Tretzendorf und Trossenfurt im "Sternstübla" (im Oberaurach-zentrum) in Trossenfurt vor. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, wie der Arbeitskreis mitteilte. An den Abenden werden Post- und Ansichtskarten aus der jeweiligen Ortschaft von 1890 bis heute auf einer Leinwand gezeigt. Des Weiteren wird der Ansichtskartenkatalog der Gemeinde Oberaurach vorgestellt und erklärt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, macht der Veranstalter deutlich. Es ergeht Einladung an interessierte Bürger. red