Der Geschädigte fuhr einfach davon

Das hat die Polizei wohl auch nicht häufig: Wie ihr mitgeteilt worden war, war es vergangenen Freitagmorgen gegen 10 Uhr beim Ausparken in der Amselstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen: Während der Verursacher in ein naheliegendes Geschäft ging, um sich Zettel und Stift zu holen, fuhr der vermutlich leicht beschädigte Ford Fiesta mit Bamberger Kennzeichen einfach mal davon. Der Eigentümer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich wegen des Unfalls mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.