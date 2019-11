Der Gemeinderat Weilersbach tagt

Die Vorstellung der Genehmigungsplanung sowie die Beratung und Beschlussfassung bezüglich der Sanierung und Ertüchtigung der Schulgebäude und der Turnhalle in Weilersbach stehen auf der Agenda der Gemeinderatssitzung, die für Freitag, 15. November, angesetzt ist. Weiter geht es um die Beratung und Beschlussfassung zur Beteiligung am Strukturkonzept zu den klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Landkreis Forchheim, um die Beteiligung der Gemeinde an den Planungen für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept "Pretzfeld 2030" und um das Naturparkprogramm 2020 des Vereins Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr. red