Der Gemeinderat Pommersfelden tagt

Der Gemeinderat hält seine nächste öffentliche Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr im Rathaus ab. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge am Rathaus, Auftragsvergaben für Arbeiten zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens "Arche Noah" in Steppach, der Jahresrückblick 2019, die Neuaufstellung eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren für das Baugebiet "Steppach Nord III" und das Baugebiet Baugebiet Sambach "Hofleite II". red