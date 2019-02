Der Gemeinderat Langensendelbach tagt

Im Pfarrheim der katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul kommt am Montag, 25. Februar, der Gemeinderat Langensendelbach zusammen. Unter anderem wird über die Grundausstattung der Turnhalle und über den spezifizierten Bedarf für einen Waldkindergarten in Langensendelbach beraten. Außerdem stehen ein Vortrag über das seniorengerechte Wohnen in Langensendelbach einschließlich Ärztehaus und Tagespflege sowie ein Antrag der Kommandanten der Feuerwehr Bräuningshof auf Anbau am dortigen Feuerwehrgerätehaus auf der Agenda. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. red