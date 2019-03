Der Gemeinderat erörtert Bauanträge

Der Breitbrunner Gemeinderat hält am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr im Gemeindezentrum in Breitbrunn eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, die Überarbeitung sämtlicher Bebauungspläne in der Gemeinde Breitbrunn sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am Bebauungsplan "Röderweg Süd" mit integriertem Grünordnungsplan der Stadt Baunach. red