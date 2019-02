Der Gemeinderat erörtert Bauanträge

Der Gemeinderat Stettfeld hält am Mittwoch, 20. Februar, im Stettfelder Rathaus eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, die Erweiterung der Maßnahme zur Wasserversorgung in der Hauptstraße, am Toracker, in der Seeringstraße, am Rudendorfer Weg und in der Siedlungsstraße sowie die Neubesetzung der Ausschüsse. Informationen und Anfragen zur Geschäftsordnung beenden die Sitzung des Stettfelder Rats. red