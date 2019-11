Der Gemeinderat bestimmt Wahlleiter

Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Knetzgau findet am Montag, 18. November, um 18.30 Uhr im Rats- und Kultursaal statt. Dabei geht es zunächst um die Planungen für den Schlosspark in Oberschwappach. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Bestimmung des Wahlleiters und des Stellvertreters für die Kommunalwahl 2020, die Festlegung der Wahlhelferentschädigung sowie Informationen zur Kommunalwahl. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Bebauungsplan "Höret II" (mögliche weitere Vorgehensweise sowie Antrag der CSU zur Änderung von Bebauungsplänen). Ferner beraten die Räte, wie man dem Wasserverlust des Oberschwappacher Sees am Ortsausgang Richtung Wohnau begegnen kann. red