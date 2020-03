Der gekaufte Wähler

Zu den Kommunalwahlen: Nachdem die Bürgermeisterwahlen in Mühlhausen nun hinter uns liegen, möchte ich ein paar Zeilen dazu schreiben.

Unser amtierender Bürgermeister Klaus Faatz hat meiner Meinung in den letzten zwölf Jahren gute Arbeit für die Gemeinde geleistet. Sicherlich kann man es nicht jedem Bürger Mühlhausens recht machen, bestimmt gibt es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.

Eindeutige Wiederwahl

Bei der letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2014 wurde er mit 80,5 Prozent in seine zweite Amtsperiode gewählt. Das ist ein super Ergebnis und sagt aus, dass er in der ersten Amtsperiode von 2008 bis 2014 gute Arbeit geleistet haben muss, sonst wäre die Wiederwahl nicht so eindeutig ausgefallen.

Oder lag das daran, dass kein Herausforderer angetreten ist und die Bürger dem amtierenden einfach die Stimme gaben?

Bei der jetzigen Wahl im Jahr 2020 kam plötzlich wie aus dem Nichts ein Herausforderer auf Klaus Faatz zu: Alexander Schüpferling. Viele fragten sich, wie ich mich übrigens auch: "Wer ist das? In der Gemeinde wurde getuschelt und gerätselt. Vier Wochen vor der Wahl wusste man es, an jeder Ortseinfahrt standen übermäßig große Bilder des Kandidaten Alexander Schüpferling, Bürgermeisterkandidat der FW.

Um sich als Kandidat bekannt zu machen, lud er in die Kulturscheune in Mühlhausen ein, natürlich gab es ein reichhaltiges Buffet gegen Spenden. Damit nicht genug, einen Tag vor der Wahl wurde in den Ortsteilen Schirnsdorf, Simmersdorf, Decheldorf und natürlich auch in Mühlhausen nochmals mit einem "Wahltruck" mit Weißwürsten, Bratwürsten und Getränken geworben.Am Tag der Wahl hingen frische Brötchen an der Haustür, natürlich auch von dem Kandidaten der FW.

Knappe Mehrheit

Klaus Faatz wurde mit knapper Mehrheit von 54 Stimmen dennoch in die dritte Amtsperiode gewählt, allerdings hat er einen herben Verlust von fast 30 Prozent hinnehmen müssen.

Wenn sich der Bürger von Mühlhausen für ein paar Bratwürste kaufen lässt, so ist das für mich ein trauriges Bild... ich sage nur... "Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl Klaus Faatz." Roland Braun, Mühlhausen