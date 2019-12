Der Geist der irischen Weihnacht

Die Danceperados of Ireland präsentieren am Montag, 23. Dezember, die irischen Weihnachtsbräuche, mit denen sie die Zuschauer zum Lachen bringen. Ab 19.30 Uhr bestimmen Tanzen, Singen und Spielen den Max-Littmann-Saal. Die Danceperados of Ireland bringen beim Kissinger Winterzauber mit ihrer "Spirit of Irish Christmas" Tour Weihnachtsbräuche der Grünen Insel näher. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Alle Infos und Termine des Kissinger Winterzaubers finden sich unter www.kissingerwinterzauber.de. Foto: Gregor Eisenhuth