Der Gartenbauverein wählt neuen Vorstand

Am heutigen Freitag, 8. März, findet um 19.30 Uhr im Gasthof "Frankenstuben" in Ebern die Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ebern statt. Auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen des Vorstands. Des Weiteren führt die Staudengärtnerin und Landschaftsarchitektin Fine Stolz die Teilnehmer in "Die Welt von bienenfreundlichen Begleitern", den Rosen. Sie geht nach dem trocken-heißen Sommer 2018 auf die klimatischen Veränderungen und die Auswirkungen im Gartenbereich ein und zeigt, welche Pflanzen ohne großes Gießen auskommen. Mitglieder und interessierte Gartenbesitzer sind dazu willkommen. red