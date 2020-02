Der Gartenbauverein Stettfeld würdigte Mitglieder für langjährige Treue

Neuwahlen und die Ehrung zahlreicher Mitglieder standen im Zentrum der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Stettfeld.

Vorsitzende Carola Nitsch erinnerte an das Schmücken des Osterbrunnens, den Frühlingsmarkt in der Seeringstraße und das Kürbisschnitzen der Jugendgruppe "Wilde Grünzeugbande" zu Halloween. Die drei Angebote finden auch heuer statt. Da sich der Muttertag als Termin für den Frühlingsmarkt bewährt hat, ist er am 10. Mai.

Die Neuwahl konnte schnell erledigt werden. Carola Nitsch bleibt Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Siegfried Wilhelm. Als Schriftführer wirkt weiterhin Martina Rümer. Daniela Jooß übernimmt das Amt der Kassenführerin von der scheidenden Heidi Simon. Jugendbeauftragte sind Martina Kneuer und Yvonne Klarmann. Als Beisitzer fungieren Steffi Pfister, Elke Wilhelm, Inge Amend und Diana Galefske; die Kasse prüfen Gerd Zehendner und Ludwig Eigner.

Bei der Versammlung durften sich 13 Mitglieder über eine Ehrung für Vereinstreue freuen. Seit 15 Jahren sind Hannelore Ziegler und Gerald Simon dabei. Für 25 Jahre wurden Hildegard Müller und Erich Wilhelm geehrt. 40 Jahre halten Günther Ankenbrand, Hans Simon, Dietmar Spath und Matthäus Schlee dem Verein die Treue. Auf 50 Jahre blicken Ludwig Eigner, Josef Güßbacher und Georg Lorz. Helmuth Strätz wurde für 60 Jahre Zugehörigkeit geehrt und Friedrich Viering für 65 Jahre. cz