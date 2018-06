Der ganze Ort feiert mit

Fußball live



Ob Bach-, Brücken- oder Steinkreuzfest. Die Schornweisacher nahmen schon so einige Gelegenheiten zum Anlass, um ein kleines Dorffest zu veranstalten. Doch dieses Jahr haben sie sich etwas ganz Neues einfallen lassen: Das erste Mal findet ein Dorffest unter dem Motto "In Schornweisach lässt sich's leben" statt. Und das wird deutlich größer als noch die vergangenen Feste.Am Wochenende 23. und 24. Juni lädt die gesamte Dorfgemeinschaft in ihr kleines Dorf ein. Denn diesmal wird tatsächlich im ganzen Ort gefeiert. So findet am Samstag auf dem Sportplatz ein Menschenkicker-Turnier statt, bei dem sich aktuell acht Gruppen mit je sechs Personen gemeldet haben. "Es ist mal etwas anderes als ein Kleinfeldturnier oder Ähnliches", erklärt Detlef Schmutzer, der das Fest mitorganisiert. Gespielt wird wie bei einem herkömmlichen Tischkicker - nur eben mit echten Menschen. Wer spontan selbst noch dabei sein möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0172/1330083 bei Mitorganisator Johannes Brandt melden.Anschließend wird um 20 Uhr das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden live übertragen, bevor in der Halbzeitpause das Sonnwendefeuer entzündet wird. Zu später Stunde haben sich die Schornweisacher dann noch etwas für alle Nachtschwärmer einfallen lassen: für eine Beach-Bar, in der Cocktails und Sangria ausgeschenkt werden sollen, wurde extra Sand antransportiert.Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Bereits am nächsten Morgen um zehn Uhr gibt es einen Festgottesdienst, dem ein Seifenkistenrennen folgt. Dort sind ebenfalls bereits 37 Teilnehmer gemeldet. Dabei geht es aber nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Aussehen der Seifenkiste und Kreativität.Insgesamt 40 Aussteller bilden den "Großen Sonntagsmarkt", der über das ganze Dorf verteilt ist. Neben einer Landwirtschaftsausstellung, in der die Kontraste zwischen damals und heute nahegebracht werden sollen, und einer Orgelführung zeigen auch Künstler ihr Können auf einer eigenen Meile. Dabei finden auch zahlreiche Scheunen im Ort einen neuen Zweck und werden zu Ausstellungsräumen. Geschmacklich wartet auf alle Besucher etwas Besonderes: neben Kaffee und Kuchen werden auch Wild-Burger und Wildbratwürste aufgetischt. Außerdem findet am Sonntag eine Feuerwehr-Leistungsprüfung statt.Insgesamt sind bei der Veranstaltung rund 100 Helfer im Einsatz. Ob Kindergarten, Kirche, Diakonie oder Privatleute. "Bei uns ist der Zusammenhalt sehr gut", erklärt Robert Beyer. So möchte man am Samstagabend auch die Neubürger vorstellen und ihnen eine Möglichkeit geben, Kontakte innerhalb des Ortes zu knüpfen. "Durch solche Aktionen halten wir das Dorfleben hoch", so Beyer weiter.