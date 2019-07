Ein VW-Fahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, den Höhenweg von Roth kommend in Richtung Reichenbach, als etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Roth ein Fuchs die Fahrbahn querte. Dieser überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 100 Euro. pol